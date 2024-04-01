ASELSAN tamamladı diyerek duyurdu! Müthiş gelişme: Milli füzeler için yeni hamle

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, SİPER ve HİSAR RF Hava Savunma Füzeleri ve GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi’nde ASELSAN’ın radar arayıcı başlıkları kullanılıyor. ASELSAN, artan talebi karşılamak için radar arayıcı başlık seri üretiminde yeni bir hamle yaptı.

Bu kapsamda, ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde radar arayıcı başlık seri üretimleri için kurulan üretim hattından ilk ürünler çıktı. Radar Arayıcı Başlık ürün ailesi için tasarlanan yeni üretim holünde düzenlenen ilk ürün çıkış törenine ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.

ATMACA, SİPER, GÖKTUĞ, HİSAR radarları başta olmak üzere arayıcı başlık radarlarının yüksek sayıdaki talebini karşılamak üzere yalın kurguyla oluşturulan üretim hattı, yeni hizmete alınan üretim binasında tüm montaj ve test faaliyetlerinin aynı yerde yapılmasına olanak verecek şekilde tasarlanarak işletmeye alındı.

Arayıcı başlıklar

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen füzeler, genellikle lazer, görüntüleyici kızılötesi (IIR) ve radar (RF) arayıcı başlıkları kullanıyor. Özellikle ATMACA, SİPER ve GÖKTUĞ gibi nispeten uzun menzilli füzeler, RF arayıcı başlık sayesinde çevresel şartlardan çok daha az etkilenerek hedeflerini bulabiliyor. Lazer arayıcı başlık kullanan füzelerde hedefin başka bir unsur tarafından işaretlenmesi gerekirken, IIR arayıcılı füzeler ise hedefin geneline ve kızılötesi izine kilitleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

RF arayıcılı füzeler ise hedeften yansıyan radyo dalgalarına yani daha çok kesit alanına güdümleniyor. Yarı aktif radar arayıcı başlık kullanan füzeler için harici bir radar kaynağı hedefi aydınlatırken, aktif radar arayıcı başlıklı füzeler ise hedef kendi RF dalgalarını gönderiyor. Halihazırda Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen bütün füzeler, aktif RF arayıcı başlığa sahip. Ancak özellikle hava savunma füzeleri, istenildiği taktirde yarı aktif radar arayıcı başlık mimarisine uygun şekilde de çalışabiliyor.