ASELSAN soruşturmasında şifreler çözülüyor

Haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Hüseyin Başbilen’in aracının içerisinde 2 parmak izi tespit edilmiş ancak kime ait olduğu belirlenememişti. Soruşturmayı yürütmesini yapan Savcı Hamza Yokuş, 2 parmak izinin haricinde 11 parmak izinin daha olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Savcı Yokuş, Ankara İl Jandarma Komutanlığına yazı yazarak, izlerin Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi’nin (APFİS) veri tabanından sorgulanmasının yapılmasını istedi.

FETÖ BOYUTU İNCELENİYOR

Sorgulama sonrasında aracın sağ ön kapı camının iç kısmında bulunan 2 parmak izinin Hüseyin Başbilen’in eşine ait olduğu netleştirildi. Fakat 11 parmak izinin kime ait olduğu yönünde tespit yapılamadı. Çünkü izlerin mukayeseye elverişli olmadığı kaydedildi. Yetkililer izler için araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan, Hüseyin Başbilen’in yazdığı iddia edilen intihar notu niteliğindeki mektupta bulunan imza ile ilgili savcılık daha önce 2 bilirkişi raporu almıştı. Raporu hazırlayanlardan birinin FETÖ üyesi olduğu tespit edilince üçüncü bir rapor hazırlandı. Yeni raporda da mektupta bulunan imzanın Hüseyin Başbilen’e ait olduğu tespit edildi. Savcılık soruşturmanın FETÖ boyutunu da inceliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarfından ASELSAN mühendisi olan Hüseyin Başbilen'in 2006'da gerçekleşen şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Savcılık soruşturmanın FETÖ boyutunu da inceliyor.