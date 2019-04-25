Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı Birol Erentürk’ten Yütam ziyareti Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı Birol Erentürk Yütam’ı ziyarret etti.

Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı Birol Erentürk Yütam’ı ziyarret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda “Aselsan’da AR-GE ve İnovasyon: Mühendislik Uygulamaları” adlı konferansını verecek olan Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı Birol Erentürk, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak eşliğinde Üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret ederek laboratuvarları gezdi.

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