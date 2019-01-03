ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ASELSAN ile Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk mesleki ve teknik anadolu lisesinin kurulmasını sağlayacak protokole ilişkin, "İnşallah bu bir numune olacak ve bununla ilgili benzer kuruluşlarımızda benzer atılımlar hayata geçireceğiz." dedi.

Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün katılımıyla savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında şirketin Macunköy Tesisleri'ndeki iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, önemi ve anlamı açısından protokolün ASELSAN tesislerinde imzalanmasından dolayı yetkililere teşekkürlerini ileterek, öğrencilerin bu tesisi sadece gezmesinin bile ufuklarını geliştireceğini vurguladı.

Çocukların artık farklı bir geleceğe doğru ilerlediğine işaret eden Selçuk, "Bugün okula başlayan çocukların 2040'larda iş hayatına atılacağını düşünürsek onları çok farklı bir çağın, gerçekten benim kuşağımın kendini taş devrinde hissedeceği kadar farklı bir geleceğin beklediğini tahmin etmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çağa çok farklı isimler verildiğini, bunlardan birinin de "tekillik çağı" olduğunu anlatan Selçuk, "Yani dijital, fiziksel ve biyolojik olanın aynı bedende, vücutta olacağı bir çağdan söz ediyoruz. Buradaki makinelerin aynı zamanda biyolojik ve dijital olanı da içine aldığı bir gelecekten söz ediyoruz. Belki 15-20 sene sonra bu üçünün bir arada olduğu makine, teçhizat ve aksamları burada görme imkanımız da olacak. Böyle bir geleceğe hazırlanan çocukların da hak ettiği bazı değerler var ve biz o değerleri vermekle mükellef olan insanlarız. Çünkü belirli makamlarda oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kurumları, insanları bir araya getirme hedefi

Bakan Selçuk, bugün günlük hayatta görülen birçok araç ve gerecin "uzaydan gelen bilim" olarak tasvir edildiğini belirterek, özellikle NASA'nın bazı çalışmaları, astronotlar ve uzaydaki ihtiyaçlar için geliştirilen pek çok araç gerecin "tencere-tava", "nabız ölçer" gibi günlük hayatın içerisine girdiğini dile getirdi.

Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Eminim ki burada üretilen bazı şeyler bizim Organize Sanayi Bölgemizdeki sıradan üreticilerin ihtiyaçlarını da doyuracak birtakım bilgileri içerecektir. Bu anlamda belki şunu söylemek lazım, biz bağımsız olarak çalışma konusunda elbette bazı yetkinliklere sahibiz ama bu çağın takım olma, ekip olma becerisi öne çıktığı bir çağ olduğu rahatlıkla söylenebilir. Aslında takım olma sadece insanlar arasında değil kurumlar arasında da bir takım olmadan çok rahatlıkla söz edilebilir. Ekip olmamız ve bir ekosisteme ortak olarak hizmet etmemiz gerekiyor.

Eğer biz bu ekosistemi kurar ve bir habitat yeşertebilirsek herkes bulunduğu yerde ürettiği katma değeri aritmetik olarak artırmak değil artık tekillik çağının gerektirdiği üssel bir artışla ortaya koyma zaruretiyle karşı karşıya gelecektir. Çünkü bizim artık aritmetik ya da geometrik artışla dünyayla rekabet etme ihtimalimiz çok da kalmadı. Yeni teknolojilerin sağladığı imkanlarla üssel birtakım değişimler, dönüşümler yapmak çok mümkün. O da bu ekosistemi getirmekle mümkün oluyor. Yani kurumları, insanları bir araya getirmek ve bir senkronizasyon oluşturmak. Bu anlamda burada bu atmosferdeki yapının bunu doğuracağı konusundaki kanaatim çok güçlü."

ASELSAN'ın çalışmalarının önemine vurgu yapan Selçuk, "Burada ürettiğiniz her eser çocuklarımızın kalbine özgüven olarak yerleşiyor. O anlamda Türk milleti olarak ASELSAN'a ayrı bir müteşekkir olma borcumuz var." dedi.

Bakan Selçuk, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Çok değerli arkadaşım, dostum, Bakan Yardımcımız Mahmut (Özer) Bey'in bu konuyla ilgili ısrarı, peş peşe yaptığı birtakım görüşmeler ve bu meselenin hayat geçebilmesi için gösterdiği üstün gayret ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çabası çok takdire değer. İnşallah bu bir numune olacak ve bununla ilgili benzer kuruluşlarımızda benzer atılımlar hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Bakanlık Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve ASELSAN Kurumsal İletim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş tarafından protokol imzalandı.

- Bakan Selçuk'a hediye

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Bakan Selçuk'a "Korkut" silah sisteminin maketini hediye etti. Ardından Bakan Selçuk, ASELSAN tesislerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de katıldı.

- Ortaöğretimde savunma sistemleri alanındaki ilk lise

İmzalanan protokolle MTEGM ve ASELSAN iş birliğiyle savunma sanayine yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri belirlendi. Protokol kapsamında ASELSAN ile Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

Açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MTEGM tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibiyle geliştirilip, güncellenecek.

Alan/dal derslerinden uygun bulunanlar ASELSAN eğiticileri ve uzmanlarınca verilecek. Okulun alan öğrencilerinden uygun olanlara ASELSAN tesislerinde staj imkanı da sağlanacak.

Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara, araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.











