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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL'lik sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL'lik sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 5 Haziran'da mutabakata varıldığı kamuya duyurulan Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı

YORUM YAZ

  • Magdur66Magdur661 sa önce
    Bi taraftan dolardan kurtulmaya calisilirken bu dolarla anlasmada nedir niye milli para kullanmiyorsunuz
  • MuratMurat57 dk önce
    Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme hemde dolarrrrla HARİKASINIZ
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