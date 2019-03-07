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FETÖ'nün ASELSAN hücresi deşifre edildi

İtirafçı beyanlarıyla FETÖ’nün ASELSAN'a sızan kripto hücreleri gün yüzüne çıkıyor. F-16 casusluğunu itiraf eden ASELSAN mühendisi F Bahaeddin E. ile aynı hücrede bulunan Abdullah T. FETÖ'nün mahrem imamının görevli olduğu projelerle ilgili sorular sorduğunu anlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 07:30
FETÖ'nün ASELSAN hücresi deşifre edildi

Türkiye’nin milli projelerini hedef alan FETÖ’nün ASELSAN’daki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olarak F-16 savaş uçaklarına “anında keşif, haritalandırma ve imha” imkanı sağlayan ve “milli göz” olarak adlandırılan TARP projesinin ayrıntılarını mahrem imama teslim ettiğini anlatan Bahaeddin E.’nin hücresi çözüldü.

E. ile aynı hücrede oldukları tespit edilen yazılım mühendisleri Sinan Ö. ve Aydın B. ile lazer mühendisi Abdullah T. de itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bu isimlerden Abdullah T. hakkındaki soruşturma da tamamlandı ve “FETÖ üyesi olmak suçundan” dava açıldı. İddianamede, şüpheli T.’nin, mahrem imam Ekrem Oğuz Ülker tarafından sabit hatlardan arandığı belirtildi. Mahrem imamın ise firari olduğu kaydedildi.

Amerika’da FETÖ okulu açmış

Bahaeddin E. gibi gözaltına alındığı 2018 Aralık’a kadar ASELSAN’da mikroelektronik güdüm ve elektro-optik isimli birimde görevli olan şüpheli Abdullah T., Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra doktora ve master için Amerika’ya gittiğini ve burada 5 yıl kaldığını anlattı. Şüpheli T., Amerika’da bulunduğu süreçte FETÖ’nün Utah imamı Bilal Temel’in yönlendirmesiyle “Beehive Educational Services” isimli okulu açtıklarını da belirtti.

Mahrem imam projeleri sorardı

2009 yılında ASELSAN’a başladığını söyleyen Abdullah T., FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasından sorumlu imam ile tanıştırıldığını ve daha sonra mühendislerin bulunduğu örgüt toplantılarına katıldığını belirtti. Örgüt içerisinde “İbrahim” kod adını aldığını aktaran şüpheli T., sorumlu mahrem imamların görevli olduğu projeler hakkında kendisinden bilgi istediğini söyledi. T., “Sordukları sorulara ‘bilmiyorum’ diyerek geçiştiriyordum veya bilerek yanlış bilgiler veriyordum” iddiasında bulundu.

4 mahrem imam değiştirdim

Örgüt içerisinde zaman zaman sirkülasyonlar olduğunu, imam ve örgüt toplantılarına katılan kişilerin değiştiğini kaydeden şüpheli T., “Bugüne kadar 4 mahrem imam değiştirdim” dedi.

Kerim Balcı ile aynı yurtta kalmış

İtirafçı olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakılan Şüpheli Abdullah T., üniversite birinci sınıfta FETÖ’ye ait bir yurtta kaldığını, daha sonra ise örgüt evine çıktığını anlattı. T., 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminin başarısız olduğunu öğrenince canlı yayında şoke olan ve halka, “Evinize dönün, sokağa çıkmayın, darbeye direnmeyin” çağrısı yapan FETÖ tetikçisi Kerim Balcı ile aynı yurtta kaldığını belirtti. Abdullah T., Balcı’nın, yurdun ‘sorumlu abisi’ olduğunu aktardı. 

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 07:30
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. ASELSAN
  4. FETÖ

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