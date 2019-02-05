0553 313 94 23

ASELSAN Güç Birliği Zirvesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür"- ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün:- "Temel hedefimiz sadece büyümek değil, birlikte büyümek ve büyütmektir. Birlikte büyümek ise hedef birliği, gönül birliği kısacası güç birliği olmadan mümkün değildir"

05 Şubat 2019 Salı 12:24
ASELSAN Güç Birliği Zirvesi

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin, "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür." dedi.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla Congresium Ankara'daki Güç Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ülkenin bekası için olmazsa olmaz unsurlardan olduğunu söyledi.

Bu alandaki çalışmaların, ülke çapında, halka gurur veren ve güveni artıran bir şekilde devam ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Ancak almamız gereken mesafeler fazla ve sürekli olarak hedefimizi büyüterek devam etmek zorundayız. Ülkenin bekası, güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliklerini milli ve yerli sistemlerle sağlayabildikleri ölçüde, yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür."

Demir, sektörde lokomotif rolü üstlenen belli ana yükleniciler bulunduğuna işaret ederek, "Bu şirketlerimizin kritik bir görevi var. Kendileri bir çınar olsalar da gölgelerinde ot bitmeyen ağaç olmak yerine gölgelerinde nice filizler yetiştiren ve bu sektörü bir ormana dönüştüren yapı olmak durumundalar." ifadesini kullandı.

- Güç birliği vurgusu

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de firmalarının, bireysel fedakarlıklar ve başarılardan çok uzun dönemli hedeflere katkı sağlayacak, fedakarlık ve birlikte başarma duygusuna odaklanmış güç birliğinin ispatı olduğunu söyledi.

Görgün, şirketin temel hedeflerine de değinerek, "Temel hedefimiz sadece büyümek değil, birlikte büyümek ve büyütmektir. Birlikte büyümek ise hedef birliği, gönül birliği kısacası güç birliği olmadan mümkün değildir. Bugün de güçlü Türkiye için en önemli konu, teknolojik anlamda dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefleyen, milli savunma sanayimize güç katan tüm paydaşların ortak hareket etmesinin gerekliliğidir." dedi.

ASELSAN olarak birlikte çalıştıkları firmaları geliştirici ve yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarının en büyük sorumlulukları olduğunu anlatan Görgün, eğitim, tedarikçi finansmanı, teknik danışmanlık, ortak altyapı kullanımı ve benzeri destekleri daha etkin hale getirme konusunda yeni çalışmalara imza atmaya başladıklarını anlattı.

- ASİL Projesi

Görgün, Türkiye'de ilk kez hayata geçirecekleri "Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri - ASİL" projesine ilişkin ise "ASİL Projesi, savunma sanayindeki öncü rolümüzü sosyal projelere de yansıtacak, ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçları ve gelişimine yönelik projelerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'ye örnek olacaktır. Proje çatısı altında üniversite öğrencileri, profesyoneller, tedarikçiler ve girişimciler için bilgilendirme ve gelişim platformu kuruyoruz. Bu platform sayesinde tüm tedarikçilerimiz için farkındalık, insan kaynağı, eğitim, bilgi ve gelişim odaklı hizmetler sunacağız." bilgisini paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:24
  1. ASELSAN
  2. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün
  3. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  4. Savunma Sanayisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÖRÜŞ - ABD’nin Venezuela müdahalesi: Bir çifte standart hikayesi
    1. GÖRÜŞ - ABD’nin Venezuela müdahalesi:..
    2. THY’de kariyer için Take-Off
    3. Beymen'den 2018'de 1,8 milyar lira ciro
    4. Nakajima rekor bonservis bedeliyle..
    5. Mehmet Demirkol: Maicon'un gidişi..
    6. "Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy"..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş Bankası..
    8. “Cari açık, yerli enerji ile düşüyor”
    9. Milli sporcu Şahika Ercümen'den..
    10. Hatay'da baraj suyu tahliyesi için uyarı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2013..
    12. Fatma Girik sağlık durumu son dakika..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi..
    15. Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava..
    16. Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM..
    17. Beşiktaş'ta Caner Erkin gelişmesi!..
    18. İP'ten resmen AK Parti'ye geçti!..
    19. Süper Lig futbolcuları kaleleri şaşırdı
    20. KOBİ'lere rehber geliyor
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019