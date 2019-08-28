0553 313 94 23

Prof. Dr. Haluk Görgün: Aselsan dünya birincisi oldu

Kocaeli Ticaret Odası Ağustos ayı meclis toplantısına konuşmacı olarak katılan ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün “Cirosu en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:02
Prof. Dr. Haluk Görgün: Aselsan dünya birincisi oldu

Kocaeli’de katıldığı bir toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Özellikle küresel havacılık ve savunma sanayisinde finansal performansın incelendiği bir araştırmada cirosu dünyada savunma alanında en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi” dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ağustos ayı meclis toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılım sağladığı toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı.

ASELSAN’ın mühendisleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayisindeki sorumluluğuna ortak olduğunu aktaran Görgün, aynı zamanda birçok müttefik ülkeye de bilgi, savunma ve haberleşme alanında ürettikleri ürünleri sattıklarını dile getirdi. ASELSAN’ın hızla büyüyerek dünyadaki savunma sanayisi alanında üretim yapan firmalar arasında yer aldığını kaydeden Görgün, 2018 yılında yapılan bir araştırmaya gören ASELSAN’ın küresel havacılık ve savunma sanayisinde cirosu artan firmalar arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

“Sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz

ASELSAN’ın savunma sanayisinde üretim yapan diğer firmalarla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Güncel savunma sanayisindeki gelişmeler herkes tarafından takip ediliyor. Burada yapılan en ufak hizmet herkesi gururlandırıyor. Bu bir milli sorumluluk olduğu için bu anlamda biz ASELSAN’ın yönetimi olarak bu sorumluluğu paylaşmak adına Anadolu’nun her köşesine paylaştırabilmek adına kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Savunma Sanayi Daire Başkanlığımızın bu konuda özel gayretleri var. ASELSAN savuna sanayisinde faaliyet gösteren lider şirket. Ama ASELSAN gibi dünyada kendisini kanıtlamış birçok şirketimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağlı olmak üzere birçok şirketimiz var. Bunun ile birlikte Savunma Sanayi Daire Başkanlığı vizyonu ile hareket eden binlerce şirketimiz var. Bunların gelişmeleri için ayrı ayrı programlar yapılıyor. Bu ayrı programlara da yine bütün şirketlerimiz destek veriyorlar” dedi.

Dünyada en iyilerden bir tanesiyiz

Telsiz ve haberleşme sistemleri alanında ASELSAN’ın birçok ülkeye ihracat yaptığını belirten Görgün, “Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz platformları için telsizler üretiyoruz. Bu telsizlerin birbirileri ile oluşturdukları network ve kontrol sistemlerini geliştiriyoruz. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyacını bu alanda karşılar durumdayız. ASELSAN olarak önemli miktarda ihracat yapmaya başladık. İhracat ve bilgi transferini yaptığımız konuların başında yine bu haberleşme ve telsiz konuları geliyor. Bu konuda ASELSAN’ın teknolojisini ihraç ettiği ya da ortak üretimini yaptığı fabrikalar mevcut. Yurt dışında da üretimimiz var. Dünyada teknoloji olarak en iyilerden bir tanesiyiz. Bu haberleşme alanında çok ciddi bir rekabet var. Son zamanlarda eğer arkasında başka bir şey yoksa teknik olarak birçok defa 1. olarak ihaleleri kazanır durumda olduk. Bunu da sizlerle gururla paylaşmak istedim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:02
  1. ASELSAN
  2. Prof. Dr. Haluk Görgün
  3. Kocaeli Ticaret Odası
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • TakopüTakopü11 dk önce
    Takdir-e Şayan diyor ve tebrik ediyoruz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Marmaris’te 33 ressam 66 eserini sergileyecek
  1. Marmaris’te 33 ressam 66 eserini..
  2. Gazze'deki saldırıların failleri..
  3. Marmaris deprem son dakika kaç..
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savaş..
  5. "Hem bizim hem de Boluspor için zor..
  6. Vali Deniz ve Başkan Ergün’den çevre..
  7. Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı..
  8. Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın..
  9. Sendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na..
  10. Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye..
  11. Akdeniz'de korkutan depremler! Yine..
  12. "Türkiye, Libya'da meşru aktörlerin..
  13. Karaman: "Ayaklarımız yere sağlam..
  14. Bandırma’da kenevir operasyonu
  15. "Ormanİzmir" buluşması için..
  16. Kraliçe 2. Elizabeth onayladı!..
  17. Aselsan dünya birincisi oldu
  18. Memur ve memur emeklisinin 2020 ve..
  19. Kayserispor'dan Zafer Bayramı mesajı
  20. Hizbullah mensubu Bakan'dan "İsrail..
  21. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
  22. Amasya'da uyuşturucu operasyonu
  23. Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
  24. Memur zammı son dakika belli oldu..
  25. Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisini kabul..
  26. TÜSEB’den aşı geliştirme alanında..
  27. Trabzonspor, AEK maçına hazır
  28. Adana’da saman deposunda yangın
  29. Çatıdan düşen genç kız ambulans..
  30. Niğde'de otomobille motosiklet..
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

Günün Karikatürü

28 Ağustos 2019
Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’