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ASELSAN büyük oranda FETÖ'den temizlendi

FETÖ'nün, TSK'da olduğu gibi mahrem yapılanmaya gittiği ASELSAN'daki örgütlenmesi büyük oranda çözüldü. ByLock mesajları ile itiraflar üzerinden iz süren savcılık, ASELSAN'da, 900 kripto tespit etti. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğu ihraç edildi.

11 Eylül 2018 Salı 08:15
ASELSAN büyük oranda FETÖ'den temizlendi

FETÖ'nün, TSK'da olduğu gibi mahrem yapılanmaya gittiği ASELSAN'daki örgütlenmesi çökertildi. FETÖ, yerli savunma sistemlerini dışa bağımlıktan kurtarmak ve millileştirilmesi adına özellikle 2000'li yıllarının başından itibaren büyük atılımlar yapan, milli projeleri hayata geçiren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi kurumları hedef aldı. Örgüt, devletin tüm kurumları gibi kritik öneme sahip söz konusu kurumları da ele geçirdi. FETÖ, mensupları aracılığıyla yürütülen projelerle ilgili bilgileri örgüt hafızasında depoladı ve örgüt çıkarları için kullandı.

YİNE MAHREM ÖRGÜTLENME

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalarla ASELSAN'ın da aralarında bulunduğu kurumlarda FETÖ'cü olduğu tespit edilenler ihraç edildi, haklarında dava açıldı. Ancak söz konusu kurumlardaki kriptolar hala deşifre olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün, TSK, MİT, mülkiye, yargı ve emniyette olduğu gibi mahrem yapılanma şeklinde örgütlendiği ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi.

BYLOCK MESAJLARI ELE VERDİ

Yürütülen soruşturmalarla daha önce tespit edilen ASELSAN'daki örgüt üyelerinin "FETÖ üyeliği" suçundan yargılanmalarına devam edilirken, savcılık örgütün kripto haberleşme programı ByLock mesajları ile itirafçı ifadelerinin izini sürdü. ASELSAN yetkilileriyle koordineli bir çalışma yürüten savcılık bu yolla, hala görevde bulunan kriptoları da tek tek ortaya çıkarıyor.

İHRAÇ EDİLDİLER

Yapılan soruşturma neticesinde, devam eden davalar haricinde örgütün ASELSAN yapılanmasında 900 isim tespit edildi. Bunların büyük bir kısmının ihraç edilen ve açığa alınanlardan oluştuğu belirtildi. Örgütün ASELSAN yapılanmasını çözen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik peş peşe operasyonların yapılacağı vurgulanıyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:15
  1. Ankara
  2. aselsan
  3. FETÖ
  4. 15 Temmuz

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