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ASELSAN Google, Apple ve Microsoft'u geride bıraktı

Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması sonuçlarına göre ASELSAN, Amerikan şirketleri Google, Apple ve Microsoft'u geride bırakarak en çok tercih edilen şirket oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:58
ASELSAN Google, Apple ve Microsoft'u geride bıraktı

ASELSAN, öğrenciler ve genç çalışanlar arasında büyük ilgi görüyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması sonuçları açıklandı.

Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan En Çekici İşveren Araştırması'nın Türkiye ayağı, altıncı yılında 46 üniversiteden 41 bin 117 öğrenci ve ortalama 3 yıldır iş hayatında olan 13 bin 116 genç profesyonelden edinilen bilgilerle hazırlandı. Araştırma, Harvard Business Review Türkiye Dergisi'nin eylül sayısında yayınlandı.

AMERİKAN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

ASELSAN, araştırmada Google, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu.

Şirket, bir yıl önce yapılan araştırmada da Mühendislik/IT alanında en çok beğenilen şirket olmuştu.

"İNSANI KAYNAKTAN ZİYADE BİR KIYMET OLARAK GÖRÜYORUZ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, araştırma sonucuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye’nin en parlak gençlerini ASELSAN’a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla, sorumlulukla çalışacağı bir iklim oluşturmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN’da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:58
  1. Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması
  2. ASELSAN
  3. En Çekici İşveren Araştırması
  4. Google
  5. Apple
  6. Microsoft
  7. Mühendislik/IT
  8. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün
  9. Harvard Business Review Türkiye Dergisi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    iyi, kendi kendimize not vermişiz. inşaallah bir gün gercekten uluslararası bir beğenide söz konusu olur.
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