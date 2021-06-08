ASELSAN 52 kat büyüdü

Yavuz Selim Ankara

28 Şubat sürecinde Aydın Doğan’ın gazete şirketlerinin bile gerisinde olan ASELSAN, Başkan Erdoğan’ın yerli ve milli kalkınma stratejileriyle 19 yılda 52 kat büyüyerek bir sanayi devi oldu.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşu ASELSAN, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti iktidarında, yerli ve milli kalkınma stratejileriyle 19 yılda dünya devine dönüştü. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 şirket sıralamasında 79. sıradan ASELSAN, 11’inci basamağa kadar yükselirken, yıllık satış gelirini 255 milyon TL’den rekor artışla 13 milyar 236 milyon TL’ye çıkardı.

Yerli savunma sanayideki başarı çıtamız: Aselsan

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) A.Ş., nüfuz alanını genişleterek dünyaya savunma teknolojileri ihraç eden bir şirket oldu. Günümüzde 7 bini aşkın çalışanı ve nitelikli mühendislik kadrosuyla öne çıkan ASELSAN, yıllık cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor. AK Parti iktidarının yerli ve milli savunma sanayii stratejileriyle birlikte devasa çapta büyüyen ASELSAN, her sene açıklanan İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde ivmesiyle dikkat çekiyor.

Artık dünya devi

Yerli ve milli silah sistemleriyle dosta güven, düşmana korku salan Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşu ASELSAN, AK Parti iktidarında sadece sanayi devi değil aynı zamanda dünya devine de dönüştü. 19 yıl önce üretimden satış miktarı sadece 255 milyon TL olan ASELSAN, 2020 itibarıyla 13 milyar 236 milyon TL’lik satışla Türkiye’nin en büyük 11’inci firması oldu.

İSO 500 şirket sıralamasında AK Parti iktidarında 79’uncu basamaktan 11’inciliğe kadar yükselen ASELSAN’ın satışları da tam 52 kat arttı.

Fırtına obüsü, gemisavar gibi silah sistemlerinden keşif uydusuna, periskoptan MR cihazına son teknoloji ürünleriyle Türkiye’nin gücüne güç katıp ihracat rekorları kıran ASELSAN’ın 2002-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği satışlardan toplamda 56 milyar 112 milyon 437 bin TL gelir elde edildi. ASELSAN’ın yurt dışına satış için sadece 2020 senesinde imzaladığı ihracat sözleşmelerinin miktarı 450 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Medyanın bile gerisindeydi

Akit’in derlediği verilere göre ASELSAN, 28 Şubat döneminde satış konusunda Aydın Doğan’ın Hürriyet gazetesinin bile gerisindeydi. 2000 yılında üretimden satış kazancı 138 milyon olan ASELSAN, İSO 500 listesinde 44’üncüydü. Dönemin cunta destekçisi Hürriyet gazetesi ise firma olarak 169.6 milyonluk satışla 29’uncuydu.