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ASEAN savunma bakanları Tayland'da toplandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
ASEAN savunma bakanları Tayland'da toplandı

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) savunma bakanları toplantısı Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

Kyodo'nun haberine göre, ASEAN ülkeleri savunma bakanları yıllık toplantıları için Bangkok'ta bir araya geldi.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanich, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Prawit Wongsuwon başkanlığındaki 13. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nda, 10 savunma bakanının, güvenlik tehditleri ve terörle mücadelede iş birliği başta olmak üzere iç güvenlik meseleleri ve bölgesel sorunları görüştüğünü belirtti.

Bölgesel istikrarı etkileyen ve bazı üye ülkeler arasında anlaşmazlığa neden olan Güney Çin Denizi konusunun gündemde üst sıralarda yer aldığını ifade eden Kongcheep, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki son görüşmenin akabinde Kore Yarımadasındaki gerginliğin daha da azalmasını ümit eden ASEAN ülkelerinin Kuzey Kore meselesini de ele alacağını kaydetti.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Tayland'da geçen ay düzenlenen 34. ASEAN Zirvesi'nde liderler, bölgesel birlik ve Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket edilmesi çağrısında bulunmuştu.

- Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

- ABD-Kuzey Kore görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
  1. Bangkok
  2. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
  3. Savunma Bakanları

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