ASDER Başkan Yardımcısı Mustafa Hacımustafaoğulları: Bunlar milletin yalladığı soysuz köpeklerdir

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye 104 emekli amiralin “darbe” imalı bildirisini konuşmaya devam ediyor. ASDER Genel Başkan Yardımcısı Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafağulları, yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalarda bulundu.

“Bunlar milletin yanladığı köpeklerdir”

104 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bildiri yayınlayan isimlere sert tepki gösteren Mustafa Hacımustafaoğulları, “Halk arasında bu tür eylemlerde bulunanlara ilişkin önemli bir ifade kullanılır. Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımız, kendilerini ve hayvan sürülerini korumak için köpek besler. Bazı soysuz köpekler, ya hayvan sürülerine dalar ya da sahibine karşı hırlar. İşte bu örnekte olduğu gibi bildiri hazırlayarak hükümeti, devleti, milleti hedef alan bu isimler de soysuz köpekler gibidir. Bunlar milletin yalladığı köpeklerdir.” şeklinde konuştu.

“Rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli”

Milli iradeyi hedef alan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edilmesinin çok doğru bir karar olduğuna dikkat çeken Mustafa Hacımustafaoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün bunların rütbeleri teker teker sökülmelidir. Hatta yargı süreci hızlı işler ve aldıkları emekli maaşları da kesilir diye umut ediyorum. Rütbeleri de, emekli maaşları da kesilmeli ki başkaları da bir daha böyle bir alçaklığa kalkışmasın.”

“Muvazzaf ve dış güçlerle irtibatlarının olduğunu düşünüyorum”

104 emekli amiralin TSK’da görevde bulunan kimi ‘darbeseverle’ irtibatlarının olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise Adaleti Savunanlar Derneği ASDER Genel Başkan Yardımcısı Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi:

“Görevde bulunan bazı muvazzaf subay ve amirallerle irtibatlarının olduğunu düşünüyorum. Başta Amerika, CIA olmak üzere, Avrupa’daki karanlık odaklar ile NATO ile beraber olmak üzere dış irtibatlarının olduğu kanaatindeyim. Dış güçlerden talimat almadan böyle bir bildiriyi kaleme alamazlar.”