0553 313 94 23

Aşçılık öğrencilerinden 12 madalya

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları ‘5.

22 Mart 2019 Cuma 15:31
Aşçılık öğrencilerinden 12 madalya

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları ‘5. Uluslararası Bolu İzzet Baysal Mutfak Günleri Yarışması’nda toplamda 12 madalya kazandı.


5 ülkeden 350 katılımcının yarıştığı ve jüri başkanlığını WACS Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andreas Gugler’in yaptığı yarışmada Aşçılık Programı öğrencilerinden Recep Yılmaz Osmanlı yemeği kategorisinde ‘kirde kebabı’, Kadir Ulusoy yöresel yemek kategorisinde Amasya yöresine ait ‘baklalı dolma’, Melisa Öner Van yöresine ait ‘keledoş’ yemeği ile altın madalya kazandılar. Yöresel yemek kategorisinde yarışan öğrencilerden Emine Kepür ‘Bursa iskender kebabı’, Melisa Taşyurdu Güneydoğu yöresine ait ‘içli köfte’, Doğukan Akbulut Gaziantep yöresine ait ‘beyti kebabı’ ile gümüş madalya elde etti. Balık kategorisinde ise ‘roka soslu levrek’ ile Şevval Buse Cebe gümüş madalya, Ayhan Pür ise ‘baklava yufkasına sarılmış levrek’ ile bronz madalyanın sahibi oldu. Tatlı kategorisinde ise Meltem Arslan ‘künefe’ ile gümüş madalya, İlayda Şen ise ‘kaymaklı ayva tatlısı’, Zehra Şahin de makarna kategorisinde ‘Kayseri mantısı’ ile bronz madalya kazananlar arasında yer aldı.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, “Aşçılık programı olarak her yıl üstüne koyarak ilerliyoruz. Emeklerimizin karşılığını bu tarz uluslararası yarışmalarda almak bizi çok mutlu ediyor” dedi.


Öğrencilerinin Türk mutfağına ait lezzetleri tanıtması açısından bu tip organizasyonlarda yabancı jürilere yemeklerini beğendirmenin ve özellikle Amasya’ya ait baklalı dolma yemeğinin de ödül almasının kendilerini ayrıca gururlandırdığını vurgulayan Kenan Pala, “Bu başarının sağlanmasında bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ve tüm mesai arkadaşlarımıza ve en çok da öğrencilerimize teşekkür ederim. Bunun yanı sıra öğrencilerimize yarışma süresince eşlik eden Öğretim Görevlisi Mücahit Aydın’a ve Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Şerif Baldıran’a ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.


Pala, eski öğrencilerinden olan Ürdün Aşçılar Birliği Türkiye Temsilcisi Momen Abugharebeeh’in de ülkesine ait ‘mensef’ yemeği ile altın madalya kazanmasına çok sevindiklerini söyledi.


Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ise, “Aşçılık programı öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmada göstermiş oldukları başarı bizleri çok gururlandırdı, onurlandırdı. Hiçbir başarının tesadüfi olmadığı düşüncesi ile emek ve gayretlerinden dolayı bölüm hocalarına teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ve gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:31
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür
    1. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    2. En beğendiği Türk futbolcu Mesut Özil!..
    3. Viranşehir’de doğalgaz sevinci
    4. Selimiye’de eller semaya ‘şehitler’..
    5. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    6. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    7. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    8. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    9. Ekinci pazar esnafını ziyaret etti
    10. Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden..
    11. Isparta’da gurur veren duygu dolu..
    12. Fenerbahçe salonda çalıştı
    13. “Medeniyetimiz ve Gençlik” konferansı
    14. Suad Liçi: "Türkiye ile oynamaktan..
    15. Bakan Soylu’dan Karamollaoğlu’na..
    16. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı..
    17. Dehşet veren görüntü! 4 aydır suda..
    18. NBA'de forma giyen Kevin Durant'ın..
    19. Başkan Çelik veda ziyaretlerine başladı
    20. Beyazıt’ta kaza yapan özel halk..
    21. Deprem bölgesinde evi yıkılan..
    22. Filistinli gruplardan Trump'ın Golan..
    23. Meteorolojiden 4 il için zirai don..
    24. Senkronize Kayak Milli Takımı,..
    25. Aksaray’da Sıfır Atık Projesi
    26. Musul’u ziyaret eden Irak Meclis..
    27. Kırşehir’de şehitler hatıra ormanı..
    28. Edirne’de merhum Genel Başkan Muhsin..
    29. Türkiye deprem tehlike haritası..
    30. Hırsızlık çetesi çökertildi, 6 kişi..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde