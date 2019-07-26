ASBÜ Rektörü Prof. Barca'dan üniversite adaylarına uyarı!

Taha Emre Özdemir Ankara

"Öğrencilerimizin doğru bir tercih yapmasını iyi bir eğitimle toplumsal hayata katkı sunmalarını yürekten diliyorum. Onların başarısı ülkemizin başarısı olacak." diyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, "Tercihin sınavdan daha önemli olduğunu belirtmem lazım. Tercih bir stratejik karar dönemidir. Gençler hayatlarını uzun vadede etkileyecek bir tercihte bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin seçeceği meslek gruplarının yaşam tarzlarını araştırması gerektiğini vurgulayan Prof. Barca şunları söyledi:

"Onların bugün yaptıkları tercih ve yerleşecekleri bölüm bundan sonraki mesleki hayatlarına ve aktif yaşam dönemlerine etki edecek. Kişiler tercih edecekleri meslek gruplarının yaşam tarzlarını bilmeli ve ona göre bir tercihte bulunmalı."

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Rektör Barca, sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce. Bu yıl Brıtısh Council tarafından Türkiye'de en iyi İngilizce öğreten ikinci okul olarak seçildik. ASBÜ'de İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil öğrenmek de zorunlu.

ASBÜ öğrencileri sadece bir disiplinin mezunu olarak değil bir sosyal bilimler araştırmacısı olarak mezun olacak. Bunun bizi diğer üniversitelerden ayıran önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. ASBÜ, eski başbakanlığın, Sümer Holding'in, valiliğin olduğu tarihi binalarda eğitimini sürdürüyor. Ders aldığınız sınıfta başbakan dolaşmış, Bakanlar Kurulu düzenlenmiş ve Milletvekilleri bulunmuştur. Bu tarihi doku da öğrencilerimiz açısından ayrı bir avantajdır."