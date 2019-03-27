0553 313 94 23

ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan adaylarıyla buluştu

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD), yerel seçimler öncesi Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhur İttifakı adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı’nın adayı Semih Esen’i ağırladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:40
ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan adaylarıyla buluştu

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD), yerel seçimler öncesi Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhur İttifakı adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı’nın adayı Semih Esen’i ağırladı.


Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü‘nde düzenlenen kahvaltıda Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen katıldı.


Toplantıya, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya İş Kadınları Derneği BaşkanıDr. Aynur Doğan, Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, ANSİAD geçmiş dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, ASBİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Levent Hilmi Ünsal, ASBİAD Onur Üyesi Fikri Bayhan ile iş insanları katıldı.


Belediye Başkan adayları, Antalya için büyük önem arz eden, bölgede faaliyette bulunan şirket yöneticilerine kendilerini ve seçilmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri tanıttı.


10 bin istihdam hedefi


ASBİAD Başkanı Emre Şandan, konuk Belediye Başkan adaylarına Antalya Serbest Bölgesi’ndeki firmalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunan 100’ün üzerinde firmanın yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını ve 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Şandan, sorun bulunmasına rağmen hem üretimi hem ihracat hem de istihdamı artırmak için çalıştıklarını kaydetti.


Serbest Bölgesi’nde doğal gaz bulunmadığına dikkat çeken Emre Şandan, uygun projelerin yapılması ve doğru yönlendirilmesi halinde yeni büyüme alanlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte bölgedeki istihdamın 10 bin kişiye ulaşacağını söyledi.


Serbest Bölge’de mega yat üretimin ağırlıklı olduğunu, elektrik-elektronik, tekstil ve tıbbi araç gereç ile bitki klonlama gibi üretim sektörlerinde de üretim yapıldığına dikkat çeken Emre Şandan, şöyle devam etti.


“İhracatı ve istihdamı artırmak için bölgemizdeki üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sıkıntılar yaşamamıza rağmen ülkemize değer oluşturmak için uğraşıyoruz. İhraç edilen bir otomobilden kilogram başına 10-15 dolar değer yaratılırken bölgemizdeki mega yat ihracatında ise kilogramda 40-45 dolar katma değer yaratıyoruz. Yat sektörü otomotiv sektörüne göre 3 kat daha fazla katma değer oluşturuyor”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen alerjisine karşı uyardı
    1. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    2. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    3. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    4. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    5. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    6. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    7. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    8. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    9. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    10. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    11. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    12. Göztepeli futbolcular depremzede..
    13. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    14. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    15. New York borsası yükselişle açıldı
    16. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    17. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    18. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    19. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    20. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    21. Sanayi sitesinde tefeci operasyonu: 2..
    22. PKK'lı hainler teslim oldu
    23. AK Parti'nin Bolu mitingi
    24. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kadroya..
    25. 54. Avrupa Karate Şampiyonası yarın..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sürpriz..
    27. Eski Interpol Başkanı Meng’e Komünist..
    28. Yeşilay yetişkin eğitim projesini..
    29. Hatayspor, Sadi ve Hamza ile 2 yıllık..
    30. Kırklareli’de su maymunu yakalandı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek