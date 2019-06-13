0553 313 94 23

"Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca düzenlenen sempozyumda jandarma teşkilatının tarihi, gelişim evreleri, kolluk hizmetlerine katkıları ve Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri bilimsel açıdan değerlendirilecek

13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
"Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu"

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca düzenlenen "Asayişten Cepheye; Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu"nda jandarma teşkilatının tarihi, gelişim evreleri, kolluk hizmetlerine katkıları ve Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri bilimsel açıdan ele alınacak.

JSGA Beytepe Yerleşkesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda akademinin tanıtım videosu gösterildi.

Açılış konuşmasını yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, akademinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Akademi bünyesinde 2017'de kurulan fakültede 5 yıllık lisans eğitimi verildiğini belirten Kurtoğlu, fakültenin ilk muvazzaf teğmenlerini 2022'de mezun vereceğini söyledi.

- "Geçmişimize bir ışık tutmak istedik"

Milli Mücadele döneminde jandarmanın katkılarının önemini vurgulayan Kurtoğlu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi olarak, başlangıcının bir asırlık seneidevriyesinde 'Asayişten Cepheye; Milli Mücadelede Jandarma' isimli sempozyum düzenleyerek kıymetli bilim insanlarının katkılarıyla geçmişimize bir ışık tutmak istedik." dedi.

JSGA Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu da geçen yıl "Osmanlıdan Cumhuriyet'e Jandarma Sempozyumu"nu düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sempozyumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sempozyumların jandarmanın tarihiyle ilgili bilimsel farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Demircioğlu, bunun somut örneğini jandarmayla ilgili yayınların artışında gördüklerini kaydetti.

- 66 katılımcı bulunuyor

Demircioğlu, sempozyumda 66 katılımcının yer alacağını belirterek, edebiyatta jandarmadan Milli Mücadele'de cephelere ve askeri raporlara kadar birçok bildirinin sunulacağını ve bilgi paylaşımı yapılacağını dile getirdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, İçişleri Bakanlığına bağlı teşkilatlarda görevli bazı daire başkanları, akademisyenler, akademi personeli ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
  1. Asayişten CepheyeMilli Mücadelede Jandarma Sempozyumu
  2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu
  3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
  4. JSGA Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Düzeltme) Bafra’da ifade tartışmasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
    1. (Düzeltme) Bafra’da ifade..
    2. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    3. 54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182..
    4. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    5. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    6. Borsa ilk yarıda düştü
    7. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    8. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    9. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    10. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    11. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    12. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    13. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    14. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    15. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    16. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    17. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    18. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    19. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    20. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    23. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    24. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    25. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    26. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    27. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    28. Lefke Bezi dünya markası olacak
    29. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    30. Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu