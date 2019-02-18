Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618 lira ceza Kırşehir genelinde polisin yaptığı asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618 lira para cezası kesildi.

Kırşehir genelinde polisin yaptığı asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618 lira para cezası kesildi.

211 polisin 47 ekiple katılım sağladığı asayiş uygulamasında 2 bin 830 kişi hakkında GBT taraması yapıldı. İl genelinde 161 umuma açık yerin kontrolünün sağlandığı uygulamalarda 1 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 1 kişiye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 1 kişiye ehliyetsiz araç kullandırmak ve sigortasızlıktan 1 araç sahibine sigortasızlıktan 6 bin 618 lira cezai işlem yapıldı.



Kapalı alanda sigara yasağını ihlal eden 2 iş yeri hakkında idari işlemlerin yapıldığı uygulamalarda 7 kişi kapalı alanlarda sigara kullanmaktan bin 71 lira ceza ödedi. Polisin yaptığı uygulamada ’görevi kötüye kullanma’ suçundan aranan 1 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

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