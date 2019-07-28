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Asayiş polisi suça geçit vermiyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 6 bin 758 şahsı sorgulayıp 20 aranan şahsı yakaladı, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirip 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:00
Asayiş polisi suça geçit vermiyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 6 bin 758 şahsı sorgulayıp 20 aranan şahsı yakaladı, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirip 6 şüpheliyi gözaltına aldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşın can ve mal güvenliği için gece-gündüz demeden şok uygulamalara devam ediyor. Yapılan son uygulamada polis 6 bin 758 kişinin sorgulamasını yaptı. Polis ayrıca 2 bin 659 aracı da kontrol etti. 36 araca eksiklerinden dolayı 15 bin 477 lira para cezası verilirken 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı elektrikli bisiklet bulundu, 2 araç da trafikten men edildi. Uygulamalarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen Özbekistan, Pakistan ve Afganistan uyruklu 70 kişiye 248 bin 430 lira idari para cezası uygulanıp sınır dışı edilmeleri için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Çocukların Korunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise dilencilik, satıcılık yapan yaşı küçük 2 şahsa işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Seyhan ilçesinde yapılan uygulamada ise 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. 6 zanlı da gözaltına alındı. Son 28 günde sahte içkiden 12 kişinin ölmesinden dolayı yapılan uygulamalarda 7,5 litre sahte içki de ele geçirildi.


Ayrıca polis uygulamada hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti, adam yaralama, gibi suçlardan aranan ve 1 yıl ile 11 yıl arasında hapis cezası alan 20 aranan şahsı da yakaladı. Aranan şahıslar cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:00
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