Asansör’de hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi Kırşehir’de dün akşam saatlerine semt pazarı otoparkı asansöründe sıkışmış halde hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi.

Kırşehir’de dün akşam saatlerine semt pazarı otoparkı asansöründe sıkışmış halde hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi.

Kuşdilli Mahallesinde yer alan semt pazarında meydana gelen olayda polisin yaptığı çalışmalar sonrasında Afgan uyruklu çocuğun Ahmat Ali Muhammedi olduğu anlaşıldı. Babasının pazarcılık yaptığının belirlendiği olayda Ahmat Ali Muhammedi’nin semt pazarı civarında oturduğu da tespit edildi. Yaşanan olay sonrası babasının oğlunun cesedini Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis ettiği öğrenildi.

Kuşdilli Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerindeAfganistan uyruklu çocuk, dün asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.