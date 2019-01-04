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Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçinin ölmesi

Ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi

04 Ocak 2019 Cuma 09:18
Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçinin ölmesi

ADANA (AA) - Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda 2 Ocak'ta bir apartmanın asansör bakımını yaparken kabinle duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren Emre Adıyaman'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada işçinin mesai arkadaşı A.N. gözaltına alındı.

Asansörü bakım sırasında tuşa basıp hareket ettirerek Adıyaman'ın ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen A.N'nin Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir apartmanın asansör bakımını yaparken kabinle duvar arasında sıkışan Emre Adıyaman, A.N'nin haber vermesi üzerine apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Adıyaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:18
  1. Adana
  2. asansör
  3. hayatını kaybetti
  4. salıverildi

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