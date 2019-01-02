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Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi öldü

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansör bakımını yapan Emre Adıyaman, asansör kabiniyle duvar arasında sıkıştı.

Diğer işçinin haber vermesi üzerine yaralı Adıyaman, apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, binaya gelerek incelemede bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
  1. Adana
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  3. hayatını kaybetti
  4. işçi
  5. Sıkışma

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