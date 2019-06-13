Asansör hırsızları yakalandı

Marmara bölgesindeki birçok asansör hırsızlığı olayının şüphelileri olan biri kadın 3 kişi yakalandı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki asansör hırsızlıkları üzerine harekete geçen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin ilçeden 34 plakalı araçla ayrıldıklarını tespit etti. Çevre illerde de aranmaya başlayan aracın izine Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde rastlandı. Ardından Kocaeli’ne giden Çiftlikköy polisi, gözaltına alınan A.Ş. (27), İ.Ş.G. (26) ile B.G. (20) adlı kadını sorguladı. Alınan bilgiler doğrultusunda şahısların İstanbul Dudullu’daki işyerleri ve araçlarında yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 16 adet çeşitli marka asansör ana kartı, 19 adet asansör motor sürücüsü ve 1 adet asansör kumanda panosu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik malzemelerin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şahısların İstanbul’dan çevre vilayetlere gittikleri ve bir çok ilde yaşanan hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları öğrenildi.