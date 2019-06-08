Asansör boşluğunda yakılan çöpler az kalsın faciaya neden oluyordu

Erzurum’da bir kişi evinin asansör boşluğunda ki çöpleri yakmak isterken az kalsın faciaya neden oluyordu. Çıkan ufak çaplı yangında can kaybı yaşanmazken asansör kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Erzurum’un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Apartman sakinlerinden bir kişi tamir için durdurulan asansör boşluğunda ki çöpleri yakmak istedi. Aniden alev alan çöpler bir anda asansöre de sıçradı.

Dumanların apartmanı sarması üzerine vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın vatandaşlar elinde ki kovalarla su dökerek kontrol altına alırken olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Henüz çöpleri kimin yaktığı bilinmezken, apartman sakinleri duruma isyan etti.