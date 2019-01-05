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Asansör boşluğuna düşen işçilerden acı haber

Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
Asansör boşluğuna düşen işçilerden acı haber

Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
  1. Çorum
  2. iş kazası

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