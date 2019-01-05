Asansör boşluğuna düşen işçilerden acı haber
Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.05 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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