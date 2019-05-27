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Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Sivas’ta bir inşaattın 5.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Sivas’ta bir inşaattın 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı


Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Çiçekli Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta asansör montajı yapan bir asansör firması çalışanı H.M.D. adlı işçi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede giden sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen H.M.D.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan işçi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
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