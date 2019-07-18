Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı Adana’nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına tamir edilen koltukları taşımak için yardıma giden Gürhan Yörük, dengesini kaybederek 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Yörük, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana’daki Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yörük’ün kaburgalarının kırıldığı ve omuriliğinde iç kanama olduğu tanısıyla ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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