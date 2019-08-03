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Asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesinde dolaşırken karanlıkta fark etmeyip asansör boşluğuna doğru ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, 4.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
Asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesinde dolaşırken karanlıkta fark etmeyip asansör boşluğuna doğru ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağıya düştü. Şans eseri koltuk süngerlerinin üzerine düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Olay, Mahmudiye Mahallesi, Spor Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyenin 4. katına çıkan Talha C. (14), karanlıkta ilerlerken yük asansörü boşluğundan aşağı düştü. Talha C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin şans eseri süngerler üzerine düşmesi ve ufak sıyrıklarla olayı atlatması herkesi sevindirdi.



Ekipler olaydan sonra asansörü mühürledi


Olay sonrası zabıta ekipleri asansör ve atölyede incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrası yük asansörün kullanılmaya elverişli olmadığı tespit edilerek mühürlendi.


Öte yandan yaralanan Talha C.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
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