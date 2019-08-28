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ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

Ermeni terör örgütü ASALA üyesi teröristlerce 27 Ağustos 1982'de Kanada'nın başkenti Ottawa'da katledilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Atilla Altıkat için anma töreni düzenlendi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:07
ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

TORONTO (AA) - Kanada'nın başkenti Ottawa'da, 27 Ağustos 1982'de Ermeni terör örgütü ASALA mensubu teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat, şehadetinin 37. yılında anıldı.

Şehit Albay Altıkat ve diğer tüm şehit kamu görevlileri için, Ottawa'da saldırının gerçekleştiği kavşakta dikilen ve 20 Eylül 2012'de Türk ve Kanada Dışişleri Bakanları tarafından törenle açılan Şehit Diplomatlar Anıtı'ndaki anma törenine, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği mensupları, diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Kanada Türk toplumu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Şehit Diplomatlar Anıtı'na Askeri Ataşe Albay Kaya Geçgil ile birlikte çelenk bırakan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yaptığı konuşmada, Albay Altıkat ve tüm şehitlerin acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Uras, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı mücadelede en çok fedakarlıkta bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, terör ve şiddetin yüceltilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Terörün asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Uras, terör örgütlerinin, barış ve kardeşlik ideallerinin hayata geçirilmesini engelleyemeyeceklerini kaydetti.

Törene katılan eski Senatör Anne Cools da zamanın Başbakanı Pierre Trudeau'nun bu insanlık suçu karşısında çok sarsıldığını söyledi. Dönemin gazetelerinden alıntılar yapan Cools, Albay Altıkat'ın şehit edilmesi, 1982 yılında Ermeni teröristlerce Ottawa Büyükelçiliği eski Ticaret Müşaviri Kani Güngör'e düzenlenen saldırı ve 1985 yılında Ottawa Büyükelçiliğine yapılan terör baskını hakkında bilgi verdi.

Kanadalı Türkler Konseyi Temsilcisi Özay Mehmet ise Albay Altıkat'ı şehit eden teröristlerin hala yakalanamadığına dikkati çekerek, Kanada Türk toplumunun geç de olsa adaletin tecelli etmesini beklediğini, suçluların yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılana kadar bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Anma töreninde daha sonra şehit diplomatlar ve kamu görevlileri için Montreal Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende Kanada Savunma Bakanlığında görevli Rahip Alex Lewanowicz de hayatını kaybeden Kanadalı diplomatlar için dua okudu.

Türkiye'nin Ottawa Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 sabahı işine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada, ASALA mensubu teröristlerin çapraz ateşi sonucu şehit düşmüştü. Kanada'da öldürülen ilk diplomat olan Albay Altıkat'ın şehadetinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulunamadı. Türkiye, 2012 yılında Altıkat'ın öldürüldüğü yere, Şehit Diplomatlar Anıtı yaptırarak ASALA terörüne kurban verilen şehit diplomatları ölümsüzleştirmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:07
  1. ASALA’nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa’da anıldı
  2. Kanada
  3. Şehit Albay Atilla Altıkat'ı anma töreni
  4. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras

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