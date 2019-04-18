"Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - "Asaf Erdemli: Entropi" sergisi, başkentli sanatseverlerin izlenimine sunuldu. CerModern Hub Salonu'nda açılan sergide, heykeltıraş Asaf Erdemli "Çile" adını verdiği bir performans da sergiledi. Sergi, 12 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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