0553 313 94 23

Arzum'a The Stevie Awards 2019'da ödül

Arzum, satış sonrası hizmetler yapısı ile 'Müşteri Hizmetleri Başarısı' kategorisinde altın ödül aldı

01 Mart 2019 Cuma 16:03
Arzum'a The Stevie Awards 2019'da ödül

İSTANBUL (AA) - Arzum The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2019’da Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile 'Müşteri Hizmetleri Başarısı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi, inovatif ve dikkati çeken tasarımlar kadar satış sonrası hizmetlere de önem veren Arzum, bu alanda kazandığı ödüllerle başarısına başarı katmaya devam ediyor.

Arzum son olarak, 22 Şubat'ta Las Vegas'ta 13'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2019’da Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile 'Müşteri Hizmetleri Başarısı' kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Açıklama görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, ürünlerinin arkasında duran marka imajlarını yıllardır koruyor ve bunu sürekli bir adım ileriye taşımaya çalıştıklarını bildirdi.

Müşterilerin tüm operasyonlarının odak noktası ve merkezi olduğunu ifade eden Zadil şunları kaydetti:

"Arzum’da müşterilerimize sunulan hizmetlere sadece satış sonrası hizmetler departmanımız değil Arzum’un diğer departmanları da sürekli destek vermekte. 'İyi ki varsınız' mottomuzla, iletişimimizi ve hizmetlerimizi artırmak, çeşitlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak ve onlarla iletişim kurmak için farklı kanalları etkin olarak kullanmaktayız. Özellikle teknolojinin imkan verdiği tüm kanalları etkin şekilde kullanıyoruz ve her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Arzum Müşteri Danışma Hattı, yetkili servislerimiz, sosyal medya, web sitemiz başta olmak üzere farklı kanallarla müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Zadil, çağrı merkezine ulaşan her talep, şikayet, öneri ve teşekkürün gelişim alanlarını belirlemekte olduğunu belirterek, asıl önemli olan bu geribildirimlerin doğru analiz edilerek aksiyona geçilmesi olduğunu kaydetti.

Aldıkları geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerini şekillendirip, servis hizmetlerini genişlettiklerini ifade eden Zadil, emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetleri aldıkları geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendiğini ve uygulamaya konulduğunun bilgisini verdi.

Zadil, uygulamaların Stevie gibi kendi alanının önde gelen platformları tarafından ödüllendirilmesinin doğru yolda olduklarının kendilerine daha gösterdiğini belirterek, müşterilere sundukları hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:03
  1. Arzum
  2. The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi alımları | Üniversite öğretim üyesi personel alımı 2019
    1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    2. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    3. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    4. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    5. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    6. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    7. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    8. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    9. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    10. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    11. Toyota Supra yok sattı
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    14. Yıldırım Demirören'in TFF..
    15. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    17. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    18. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    19. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    21. Yanık nasıl iyileşir?
    22. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    23. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    24. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    25. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    26. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    27. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    28. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    29. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    30. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var