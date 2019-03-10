ANTALYA (AA) - Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, kadın büyük usta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen ve 9 tur boyunca zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonaya yaklaşık 70 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu birinci, kadın FIDE ustası (WFM) Sıla Çağlar ikinci ve WFM Esma Doğa Duran üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın ödül törenindeki konuşmada, kadınların satrançtaki varlığını artırabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun ilk kadın başkanı olarak görevi üstlendiğinden beri satranç sporunda çok başarılı sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Tulay, "Elbette bu başarı rakamlara da yansıdı. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerle satranç sporunda kadınların sayısını arttırdık. 2012'de 45 bin olan lisanslı kadın sporcu sayısı bugün 300 binleri aştı." dedi.



Türkiye şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu ise elde ettiği şampiyonluk ile yeni bir rekora imza attığını kaydetti.

Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak rekorunu geliştirdiğini belirten Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir rekora imza atmak, şampiyonluğu elde etmek benim için önemliydi. Erkek rakiplerimle de mücadele ediyorum. Satranç sporunda böyle bir eşitlik var. Küçük kızlarımızı erken yaşlarda satranç ile tanıştırmalıyız. Kadın erkek eşit olarak aynı anda bir spor branşı ile ilgilenebiliyorsunuz, şartlarınız eşit. Her yönü ile satranç diğer spor dallarından daha özel bir branş. Bu şampiyonluk, azmin ve inancın sonucu."