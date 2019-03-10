0553 313 94 23

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Türkiye şampiyonu oldu

10 Mart 2019 Pazar 12:51
Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, "Sen dokunursun değişir dünya" mottosuyla tasarladığı ürünlerle 52 yıldır kadınların hayatlarında en önemli yardımcılardan biri olan Arzum, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın 11. kez sponsorluğunu üstlendi.

Birçok alanda olduğu gibi bu sponsorlukla satrançta da kadınların yanında olan ve "Satrançta Arzum Var!" diyen Arzum, son 7 yılda 6 kat artan sporcu sayısının mutluluğunu yaşıyor.

3-9 Mart'ta Antalya’da düzenlenen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda WGM (Kadın Büyük Usta) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, şampiyon oldu.

13’üncü kez altın madalyaya ulaşan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'nun ardından WFM (Kadın FIDE Ustası) Sıla Çağlar ikinci, WFM Esma Doğa Duran ise üçüncü oldu.

9 tur boyunca zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonaya ülkenin dört bir yanından ve KKTC’den yaklaşık 70 sporcu katıldı.


- "Satranç alanındaki potansiyelin artması bizi de heyecanlandırıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, 52 senedir birçok alanda kadınların yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"11 yıldır üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da Arzum Var' diyoruz ve bu alanda da onları destekliyoruz . Şampiyonanın heyecanı her yıl biraz daha artıyor. Arzum olarak, satranç alanındaki potansiyelin her geçen sene artması bizi de heyecanlandırıyor. 2012 yılında federasyonun ilk kadın başkanı olan Gülkız Tulay'a da satranç sporuna katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tulay, uzun yıllar federasyondaki tek kadın başkanımızdı. Şu an Türkiye'de 63 spor federasyonunun 3 kadın başkanı var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileklerimiz arasında yer alıyor."

Tüm yarışmacıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Zadil, "Biz, kadınların gücüne ve çevresindeki her şeyi güzelleştirmesine ‘Sen Dokunursun Değişir Dünya’ diyerek sesleniyoruz. Burada tüm sporcularımıza da aynı mesajla seslenmek istiyorum; siz dokunursanız değişir dünya... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:51
  1. Arzum
  2. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu: “Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”
    1. Ekrem İmamoğlu: “Biz partizanlığı bu..
    2. Dr. Tahir Ateş “Bodrum’a tatile gelen..
    3. Kırmızı listedeydi! İlk kez görüntülendi
    4. Seçer: Rakiplerimizle aramızı açtık
    5. Başkan Gürkan, 5 yılını değerlendirdi
    6. Mobilyacılar MODEKO’dan memnun..
    7. Suriyeli kadınlar Esed rejiminin..
    8. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    9. Pakistan'da kaybolmuşlardı... Hepsinin..
    10. Metehan Demiryol Barselona’da yarışacak
    11. Giresunspor 12 maç sonra kazandı
    12. Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı
    13. AK Parti’den Düvenci seçim bürosu açıldı
    14. İstanbul’da hedef 7 gün 24 saat..
    15. 125 TL alışverişe BMW 318i Sedan..
    16. Okullar Arası Teniste dereceye..
    17. Teknosa’dan ’Teknoloji Haftası’nda..
    18. Canan Karatay "Kilo verdirir" dedi ve..
    19. Kadınlar kendi takılarını kendileri..
    20. Çınar: Büyük emekle Yeşilyurt’u marka..
    21. Hamit Tuna vatandaşlara seslendi
    22. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası nefes..
    23. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    24. Malavi’de şiddetli fırtına ve..
    25. Engelli bireyler çinicilik öğreniyor
    26. Binali Yıldırım kesin konuştu!..
    27. Ayakkabı ihracatçıları Rusya’dan yeni..
    28. Türk doğaltaş sektörü Çin’den..
    29. İlkadım’da Cumhur İttifakı ruhu..
    30. E.Yeni Malatyaspor kötü gidişin nedeni..
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor