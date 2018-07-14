Arzuladığı şehadete 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde ulaştı

Taha Emre Özdemir/ Yeniakit.com.tr 15 Temmuz Destanı'nda vatan uğruna canını veren her şehidimizin hikayesi yürekleri burkuyor. O kutlu direnişin en genç şehitlerinden birisi de Mehmet Ali Kılıç'tı.

Mehmet Ali 22 yaşındaydı. Birgün annesi Gülsirin Kılıç'a Astsubaylık sınavına gireceğini söyleyerek ondan dua istedi. Genç şehidimiz Namık Kemal Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği öğrencisiydi. Anne Kılıç oğluna; ''Senin bir mesleğin var. Bu isteğinden vazgeç'' demişti.

Gülsirin Kılıç oğlu Mehmet Ali'yi kaybetmekten korkuyordu. Memet Ali Kılıç ise annesinin itirazına rağmen sınava girdi ancak başaramadı. ''Anne ben şehit olmak istiyorum'' diyordu her seferinde. Birdahaki sınava hazırlanmaya başlamıştı.

Oysa ki göklerden gelen karar ona bu şehadeti hiç ummadığı bir anda yazmıştı. 22 yaşındaki Kılıç, hain darbe girişiminin yaşandığı gece Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin silahından çıkan dört kurşun bedenine isabet etti. Mehmet Ali Astsubay olamamıştı ancak çok istediği şehadete İstanbul'un orta yerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde ulaşmıştı.