Arzu Kılıçlar kimdir, nerelidir? Arzu Kılıçlar DEVA Partisi’nden istifa mı etti?
Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) istifa depremi son sürat devam ediyor. Vatandaşın derdine DEVA olmak yerine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kanki olma yolunda CHP ile yarışa giren DEVA Partisi’nde kurucu üye olan Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici istifa etti. Peki Arzu Kılıçlar kimdir, nerelidir? Arzu Kılıçlar DEVA Partisi’nden istifa mı etti?
DEVA Partisi’nde ardı ardına istifalar gelmeye devam ediyor. Partinin kurucu üyelerinden olan ve daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış Arzu Kılıçlar ve Kurucular Kurulu üyesi Nevim Bilici'nin partiden istifa ettiği öğrenildi. Peki DEVA Partisi Kurucular Kurulu listesinde yer alan ancak istifa eden Arzu Kılıçlar kimdir, nerelidir?
Arzu Kılıçlar kimdir?
Arzu Kılıçlar 19 Mayıs 1974, Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Arzu Kılıçlar, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.
Arzu Kılıçlar hangi görevlerde bulundu?
1997-2004 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Arş. Gör.
2004-2006 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dr.Arş. Gör.
2006-2006 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.
2006-2007 Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr.
2007-2009 Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr.
2009-2011 Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Yrd. Doç. Dr
2011-2012 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.
2012- Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Doç. Dr.