Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) istifa depremi son sürat devam ediyor. Vatandaşın derdine DEVA olmak yerine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kanki olma yolunda CHP ile yarışa giren DEVA Partisi’nde kurucu üye olan Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici istifa etti. Peki Arzu Kılıçlar kimdir, nerelidir? Arzu Kılıçlar DEVA Partisi’nden istifa mı etti?