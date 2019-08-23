Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi. Peki Arzu Gür kimdir? Arzu Gür nerelidir? Arzu Gür hangi görevlerde bulundu?23 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi. Peki Arzu Gür kimdir? Arzu Gür nerelidir? Arzu Gür hangi görevlerde bulundu?
Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.
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