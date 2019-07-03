Arvas’tan ahır ve ağıl yapımı için hibe destek açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, derme çatma kurulan hayvan barınaklarında verim almanın mümkün olmadığını belirterek, “Proje kapsamında yapılacak yeni ahır ve ağıllar ilimizde hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması adına önemli bir fırsattır” dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van’da mevcut büyükbaş ve küçükbaş işletmelerin alt yapılarının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Arvas, “İlimizin avantajlı olduğu hayvancılık sektörü bizimde önceliğimizdir. Dolayısıyla bu sektöre yönelik çalışmaları destekliyor ve bakanlık nezdinde takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ve Doğu Anadolu Projesi kapsamında hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Proje kapsamında çiftçilerimizin ahır ve ağıllarını yenilemeleri teşvik ediliyor. Projeden faydalanmak için Van’da 193 çiftçimiz müracaat etti, ancak yapılan incelemede 163 başvuru kabul edildi. 2019 yılı programı kapsamında Van’dan 50 proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanan projelerin toplam yatırım tutarı 17 milyon 30 bin TL olup bunun yüzde 50’si olan 8 milyon 515 bin TL’lik kısmı hükümetimiz tarafından finanse edilecektir. Proje kapsamında yapılacak yeni ahır ve ağıllar ilimizde hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması adına önemli bir fırsattır. Proje kapsamında yapılacak modern ahırlar, hayvansal verimin artmasına ve işçilik giderlerinin azalmasına imkan sağlayacaktır. Bölgedeki koşullara baktığımızda hayvancılık ve barınaklar konusunda ciddi sorunlar görmekteyiz. Hayvancılık ile uğraşan bölge çiftçilerinin pek çoğu, geçmişten kalan alışkanlıklarını devam ettirmekte ve geleneksel yöntemleri uygulamaktadırlar. Derme çatma kurulan hayvan barınaklarında verim almak mümkün olmuyor. Örneğin barınaklarda hayvan başı en az 3 metrekare alan olması gerekirken, bölgemizdeki barınakların çoğunda bu alan daha azdır. Hayvansal üretimi, et ve süt verimini arttırmak için yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki ahır ve ağılların modernizasyonu şarttır. Dolayısıyla bizde 2023 yılına kadar devam edecek yüzde 50 hibe desteğinden her yıl daha fazla faydalanmak için projenin takipçisi olacağız” dedi.