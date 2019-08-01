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ARÜSEM’in gurur günü

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından hazırlanan; “Bilim ve Yaşam Kadınlar Yarınlara Akademisi: Ardahanlı Gençler ve Hazırlanıyor” Projesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
ARÜSEM’in gurur günü

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından hazırlanan; “Bilim ve Yaşam Kadınlar Yarınlara Akademisi: Ardahanlı Gençler ve Hazırlanıyor” Projesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.


Proje lansmanı kapsamında bugün ARÜSEM’de imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ÜniversiteRektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Genel Sekreter Yardımcımız Ercan Mermer, Strateji Daire Başkanı Kahraman Ayırkan, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Havva Vanlı ile akademik ve idari personelimiz katıldı.


İmza töreni öncesi konuklara ARÜSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Albayrak tarafından proje hakkında teknik bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Sunumda, hazırlanan proje ile birlikte Ardahan il merkezinde yaşayan ilköğretim 3. sınıftan başlayıp lise son sınıfa kadar ki çocuk ve gençler ile 18 yaş ve üzerindeki kadınlarımız için bilim ve yaşam akademisi kurulacağı ve bu akademide; “Plateryum-Uzay Bilimleri Eğitimin ”den Robotik Kodlamaya, Yabancı Dil Laboratuvarından Ahşap İşleme Atölyesine kadar birçok alanda eğitim verileceği bilgisi verildi.


Sunumun ardından söz alan SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven projeyle birlikte Ardahan Üniversitesi’nin Ardahan halkıyla bütünleşeceğini ve Ardahan’ın cazibe merkezine dönüşeceğini ifade etti. Bölgenin gelişmesi için sürekli olarak mali destek sağladıklarını belirten Güven;Ardahan ilinden 41 proje aldıklarını ve değerlendirme süreci sonrası 11’inin hibe desteği almaya hak kazandığı söyledi.


Ardından RektörProf. Dr. Mehmet Biber Ardahan Üniversitesi olarak temel önceliğin bilginin tüm topluma yayılması olduğunu belirterek, “Bilginin topluma yayılması temel önceliğimizdir. “Ardahanlı Gençler ve Kadınlar Yarınlara Hazırlanıyor” projesinin bu amaç doğrultusunda hazırlanmış önemli bir proje" şeklinde konuştu.


Şehrin en önemli eksiklerinden birinin yüksek nitelikli eğitim veren bir kolej olduğunu belirten Rektör Biber, Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı’nın bu amaç doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü ve kısa süre içinde sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi. Üniversite tarafından hazırlanan bir diğer önemli projenin, Yalnızçam’da yapılması planlanan Sosyal Tesis Projesi olduğunu vurgulayan Biber, 5 dönümlük arazi içinde modern bir sosyal tesis kurmayı amaçladıklarını açıkladı.


Konuşmaların ardından, Vali Mustafa Masatlı,Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven hibe desteği almaya hak kazanan projemiz için imza attı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
  1. bilim
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