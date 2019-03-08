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Artvin’liler Mudanya’da Dr Ünal diyor

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

08 Mart 2019 Cuma 11:02
Artvin’liler Mudanya’da Dr Ünal diyor

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü münasebetiyle Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde Artvinli vatandaşlar ile bir araya geldi.


Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni ziyaret eden Cumhur İttifak Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Artvin benim için ayrı bir yer. 1988 yılında Murgul Damar’da mecburi hizmetimi yaptım. Bakır madeninin lojmanında Artvinli kardeşlerimle edindiğim dostluklar benim için çok kıymetli” dedi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan ve tüm Anadolu topraklarına yayılan bağımsızlık mücadelesinin önemli örneklerinden biri olan Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılını kutlayan Dr. Ünal, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. “Bursa birçok ilden gelmiş insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaklaşan yerel seçimlerin Bursa’ya ve Mudanya’ya hayırlar getirmesini temenni etti.


Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Dr. Ünal, “Mudanya’yı hizmet ile çok hızlı bir şekilde buluşturacağız. Merkezi hükümetimizden aldığımız güç ile önümüzdeki günlerde yapacağımız proje tanıtım toplantısında projelerimizin sözünü rahatlıkla vereceğiz” şeklinde ifade etti. Ünal, “Mudanya’da ki seçim çalışmalarında oluşan atmosfer sonucunda iki kardeş partinin kurduğu Cumhur İttifakı, 5 yıllık huzursuz yönetime bir tepki olarak Mudanya İttifakına dönüşmüştür. Bu ittifak tamamıyla Mudanya’nın ta kendisidir” dedi.


“AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ise“Omuz omuza verdiğimizde ne tür güçlükleri atlattığımızın örnekleri Artvin’in kurtuluşunda olduğu gibi tarih sayfalarında çokça mevcuttur. Bu seçimler ise ülkemizin bekası için tarihte ecdadımızın yaptığı gibi dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır” diye konuştu. Ziyarete, geçmiş dönem Milletvekili İsmet Su, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:02
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