Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşu Tokat’ta kutlandı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Tokat’ta düzenlenen programla kutlandı.

Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda 7 Mart Artvin Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda Tokat Artvinliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Akgül’ün ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla andığını, tüm Artvinlilerin kurtuluş gününü kutladığını ifade ederek, “Kadim Şehrimiz Tokat, tüm yurttan hemşehrilerimize her daim kucak açmış, kardeşlik ortamında bir ömür beraber yaşanmıştır” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise konuşmasında Ardahan’lı olduğunun altını çizerek, “Size komşu olduğumuz için içinizden biriyim. Tarihte hep geçer ya, Kars-Ardahan-Artvin diye. Kültürümüz de beraber, kültürünüzü çok yakından tanıyorum, biliyorum. Halk oyunları, yemek, oturma tarzı, yaşam tarzı, ilişkiler hepsi bildiğimiz beraber büyüdüğümüz kültür. Tokat’ta yaşayan hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Tokat’ta da bu yerel kültürü yaşattığınız için büyük mutluluk duyuyorum. Kültürleri yaşatmak lazım. Bizim zenginliğimiz, farklılığımız bu” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Tokat’ta yaşayan Artvinliler ve davetlilerin katıldığı gecede sahne alan İmera gurubu vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.