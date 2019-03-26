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Artvin’de yükümlülerden fidan dikim ve bakım çalışması

Artvin’de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 21-26 Mart Orman Haftasında fidan dikimi ve dikili fidan bakım çalışmaları yaptı.

26 Mart 2019 Salı 19:33
Artvin’de yükümlülerden fidan dikim ve bakım çalışması

Artvin’de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 21-26 Mart Orman Haftasında fidan dikimi ve dikili fidan bakım çalışmaları yaptı.


Adalet Bakanlığı ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yaparak kamu hizmeti cezaları kapsamında cezaları bulunan yükümlüler, 21-26 Mart orman haftasında fidan dikimi ve dikili fidan bakım çalışmaları yaptı. Uygulama kapsamında Artvin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler, Yenimahalle mevkiinde fidan bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Denetimli Serbestlik Müdürü Aykut Yaşar, Orman Bölge Toprak Muhafaza şefi Mesut Bolkvazoğlu çalışmaları yerinde inceledi.


Artvin Denetimli Serbestlik Müdürü Aykut Yaşar, 4 yükümlünün fidan dikme ve bakım çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “21-26 Mart Orman Haftası sebebiyle 4 yükümlü ağaç dikimi ve bakımına katkı verdiler. Orman, ağaç bizim için temiz hava demektir. Nerede ağaç varsa, orada temiz hava var demektir. Bakanlığımız Orman Bakanlığı ile beraber bir protokol hazırladı. Bu protokol kapsamında da yükümlülerimizle birlikte çalışmalarımızı yerine getirdik. Bunun için mutluyuz” diye konuştu.


Törene katılarak fidan dikimi ve bakımı yapan yükümlüler de ağaç dikmenin kendilerine verilen bir ceza değil, görev olduğunu belirterek, “Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Doğayı ne kadar korursak, büyümesine, yetişmesine ne kadar yardımcı olursak o kadar iyi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:33
  1. doğa

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