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Artvin'de uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si tutuklandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
Artvin'de uyuşturucu operasyonu

ARTVİN (AA) - Artvin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal edip ticaretini yaptıkları şüphesiyle 12 kişi hakkında geçen yıl 11 Eylül'de teknik takip çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda şüphelilerin 13 olaya karıştığı tespit edildi. 4 Aralık'ta bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 160 sentetik uyuşturucu hap, 13,1 gram kokain, 276,31 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 14 gram kenevir tohumu ile 1 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 5'i Gürcistan uyruklu 28 kişi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak ve kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamasıyla 2 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 30 şüpheli Artvin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
  1. Artvin
  2. uyuşturucu operasyonu

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