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Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 08 AC 398 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan aracın içinde bulunan Mehmet Türk, Munure Çelik, İsmet Aydın, Celal Çelik, Alperen Çelik, Yasemin Çelik ve Hilal Çelik kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Türk (48) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
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