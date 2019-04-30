Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Artvin’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Artvin’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Seyitler köyü yolunda bir işletmenin önünde malzeme boşaltmak için park halinde duran 41 UB 506 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metre yuvarlanarak bir alt yola düştü.

Araç içinde bulunan Lale Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Esma Damla Yıldız ise 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk’ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.