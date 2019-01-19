Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat ilçesinde 6'ncısı düzenlenen "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki 1580 rakımlı Yavuzköy'de gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, bot ve ahşap kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Davul zurna eşliğinde horon teperek karla kaplı doğanın tadını çıkaranlar, halat çekme ve hızarla odun kesme yarışmaları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Yöre sakinlerinin atlarla karda dolaşması da renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakam Musa Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her mevsim farklı güzellikleriyle saklı cenneti andıran Şavşat'ın Türkiye’de sakin şehir unvanına sahip 14 yerleşim yerinden biri olduğunu söyledi.

Şenlik kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini anlatan Göktaş, "Şaman kültüründen esinlenerek yöreye özgü berobana gösterisi yapılıyor. Gün boyunca değişik kar eğlenceleri devam ediyor." dedi.

Göktaş, ilçeye özellikle yaz aylarında çok yoğun bir turist akını olduğunu belirterek "Turizm sadece yaz aylarında olmasın. İleriki dönemlerde turizmi 12 aya yayalım diye düşündüğümüzden bu etkinlikleri çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri kış aylarında da ilçeye beklediklerini dile getiren Göktaş, "Kış manzaralarımız büyüleyici. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Bu şenliğimizin en önemli nedenlerinden biri, kışın da turizmi canlandırmaktır. Bugün yoğun bir katılım var, bu da bizleri oldukça memnun etti." ifadelerini kullandı.



