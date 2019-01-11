Artvin'de PÖH tatbikatı gerçeğini aratmadı

ARTVİN (AA) - Artvin'de polis özel harekat (PÖH) timlerinin senaryo gereği 4 teröristi etkisiz hale getirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Artvin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince, polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla şehir girişindeki sanayi bölgesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği emniyet güçlerinden kaçan iki terörist, otobüsteki yolcuları rehin aldı.

Rehinelerin bulunduğu otobüsün etrafını çeviren PÖH timi, teröristlere "Teslim ol" çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt veren teröristler, rehinelerden birini bacağından vurarak otobüsten attı.

Yaralı rehinenin uzaklaştırılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi'nin talimatıyla harekete geçen PÖH timi, sis ve ses bombalarıyla dikkatlerini dağıtıp otobüse girerek teröristleri etkisiz hale getirdi ve rehineleri kurtardı.

- Hücre evine baskın

İkinci senaryo gereği de PÖH timi, terör örgütü mensuplarının saklandığı hücre evine baskın düzenledi.

Kapıya yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesinin ardından eve giren PÖH timi, iki teröristi sağ yakaladı.

Tatbikat sonrası alana gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, polisleri tebrik ederek, "Allah gerçeğini yaşatmasın, yaşatırsa da kazasız belasız atlatmayı nasip etsin." dedi.

İl Emniyet Müdürü Selvi de tatbikata katılan polisleri tebrik ederek, "Meslek hayatınız boyunca katıldığınız tüm operasyonlar hep böyle başarılı olur inşallah. Tırnağınız taşa değmeden mesleğinizi bitirerek, hayırlısıyla emekli olmanızı Yüce Allah'tan diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Vatan sizden hizmet bekliyor. Bugün burada bu hizmeti verecek kapasitede olduğunuzu da gururla izledik." diye konuştu.