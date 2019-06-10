Artvin’de off-road heyecanı nefes kesti Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler Köyünde gerçekleşen off-road yarışları nefes kesti.

Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler Köyünde gerçekleşen off-road yarışları nefes kesti.

İlk olarak düzenlenen yarışlara Artvin’in yanı sıra Rize, Giresun, Ordu, Erzurum ve Gürcistan’dan 45 ekip katıldı. 40 dönüm alan üzerindeki parkurda atlama rampası, lastik geçidi, derin çukur, çamur kanalları olmak üzere 15 zorlu parkur yer aldı. Yarışmaların startını Borçka Off-Road Kulübü Başkanı Tuncer Atan verirken, bir araç hızlı girdiği çamur çukurundaki arızalanması sebebiyle pistte kaldı, arızalanan aracı çekici ile alandan uzaklaştırıldı. İlçe Off-Road Spor Kulüp yetkilileri ilk olarak yapılan yarışmanın oldukça ilgi görmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

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