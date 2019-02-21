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Artvin’de motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı

Artvin’de uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:00
Artvin’de motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı

Artvin’de uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin’de Murat Alkan’ın kullandığı 08 AL 814 plakalı motosiklet Yeni Mahalle Çevre Yolu İskebe Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan Alkan kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve 112 Acil servis ekiplerince yuvarlandığı uçurumdan çıkarılan Alkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:00
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