Artvin'de kültür ve tabiat varlıklarına zarar verildiği iddiası

ARTVİN (AA) - Artvin'de kültür ve tabiat varlıklarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Pırnallı köyündeki Porta Manastırı'nda izinsiz kazı yapıldığı, manastır duvarlarına zarar verildiği ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Olay yerine yakın bölgede yakaladığı S.E. (42), H.Y. (67) ve F.K. (31) üzerinde arama yapan jandarma, murç, keski, küçük balyoz, el feneri ve balta ele geçirdi.

Manastır ve civarında yapılan araştırma ve incelemede ise manastır duvarlarında zarar, tahrip ve kazı izleri bulunduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili Artvin nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda soruşturma başlatıldı.