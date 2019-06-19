Artvin’de köpeklerin saldırdığı yaban keçisini barajın özel güvenlik personeli kurtardı

Artvin’de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisini Deriner Barajı’nın özel güvelik görevlileri kurtardı.

Deriner Barajı gövdesine inen ve 3 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisi bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden özel güvenlik görevlisi Fatih Yıldırım arkadaşlarından yardım isteyerek köpekleri uzaklaştırdı. Bacağından ve vücudun değişik yerlerinden yaralandığını fark eden Yıldırım, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdi.

Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince teslim alınan yaban keçisinin yaraları ekiplerce tedavi edildi. Bir süre kontrol altında tutulacak olan keçi, daha sonra yenide doğaya salınacak.

Yaban keçisinin köpeklerinden kurtaran Yıldırım yaptığı açıklamada, Deriner Barajı’nın güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi olduğunu ifade ederek "Görev başındayken bu durumla karşılaştım. Bu bir insanlık görevi ben görevimi yaptım gerçi hangi güvenlikçi arkadaşım olsa aynısını yapardı. Yaban keçisinin hayatının kurtulması beni çok mutlu etti” dedi.